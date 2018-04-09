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Potada zafer ’nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi derbisinde , 'ı evinde mağlup etti.

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Potada zafer Fenerbahçe’nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide , konuk ettiği ezeli rakibi yendi. Fenerbahçe ilk periyotta Verameyanka, ikinci periyotta da ile pota altında etkili olurken, devreyi de 35-32 üstün tamamladı. İkinci yarıda çarşamba günü Avrupa'da final oynayacak olan rakibinin konsantrasyonunun düşmesinden iyi yararlanan Fenerbahçe 28. dakikada farkı çift hanelere (51-41) çıkardı ve final periyoduna 56-43 üstün girdi. Son bölümde 16'ya kadar çıkan fark, Quigley'nin gayretleri ile 4 sayıya (70-66) inse de Vaughn ile skor üreten Fenerbahçe, sahadan 75-68 galip ayrıldı.

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Potada zafer Fenerbahçe’nin
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