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İlk maçın MVP'si

, final serisi ilk maçında 'ı uzatma sonunda 81-78 mağlup ederken karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 18:45
İlk maçın MVP'si Will Cummings

Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) 'nın Amerikalı basketbolcusu oldu.

Eurocup Final serisinin ilk maçında Darüşşaka, deplasmanda uzatmaya giden maçta Rus ekibi 'ı 81-78 geçerek, bir adım öne geçmişti. Bu karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile yıldızlaşan Darüşşafaka'nın yıldız oyuncusu Will Cummings, ilk maçın MVP'si seçildi. Cummings, bu ödülü alırken 25 verimlilik puanı yaptı. Normal sezon MVP'si Scottie Wilbekin ise 24 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile oynayarak aldığı 23 verimlilik puanıyla müsabakayı tamamladı.

Kuban'da ise Dmitry Kulagin 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist sonucunda elde ettiği 24 verimlilik puanıyla oynadı.

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İlk maçın MVP'si Will Cummings
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