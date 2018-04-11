Vazgeçmek DNA’mızda yok

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final ilk maçında bugün İtalyan ekibi Reyer Venezia konuk edecek olan Galatasaray, tarihinin 3. Avrupa kupasını müzesine götürmekte kararlı... Koç Marina Maljkovic, G.Saray'ın 2008-09 sezonunda FIBA EuroCup, 2013-14 sezonunda da FIBA Eurolegue şampiyonlukları yaşadığını hatırlatarak, "Fiziksel ve mental açıdan final serisine hazırız. FIBA EuroCup'ı yine Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
dedi. Sezon başından itibaren birçok sorunla karşı karşıya geldiklerine dikkati çeken Maljkovic, "Yaşadığımız tüm sıkıntıların ardından bu kupayı kazanmak, bizim için inanılmaz tatmin edici bir duygu olacak. Bu sezon, benim kariyerimde yaşadığım en zorlu dönemlerden bir tanesiydi. Ama ne ben, ne oyuncularım, ne de bu kulüp hiçbir zaman vazgeçmedik.
Vazgeçmek bizim DNA'mızda yok. Kazanma mantalitesine sahip olmak, asla vazgeçmemek ve daima kupanın peşinden koşmak genlerimizde var. Galatasaray'ın bu kimliği sayesinde mevcut noktaya geldik" diye konuştu. IŞIL: KUPA GELİYOR Kaptan Işıl Alben
, Reyer Venezia'nın güçlü bir rakip olduğunu kaydederek, "Rakibimiz daha önce iki Türk takımını saf dışı bıraktı. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle ilk maçta avantajlı bir skor elde edeceğiz. Takımın havasının çok iyi olduğunu görüyorum. Tecrübelerime göre, 'Üçüncü Avrupa kupası geliyor' diyebilirim"
diye konuştu.