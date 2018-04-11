Vazgeçmek DNA’mızda yok “Kariyerimin en zorlu dönemlerden biriydi. Ben ve takımım hiçbir zaman pes etmedik. Vazgeçmek DNA’mızda yok. Kupa peşinden koşmak Galatasaray’ın genlerinde var”

Giriş Tarihi: 11.4.2018