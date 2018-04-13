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Galatasaray, ULEB yöneticileriyle görüştü

Önümüzdeki sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 'ta; yöneticiler, Darüşşafaka'nın oynadığı final maçı için 'a gelen ULEB yöneticileriyle görüştü.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 23:01
Galatasaray, ULEB yöneticileriyle görüştü

Basketbolda gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 'ta kulüp yöneticileri, Avrupa Ligi yetkilileriyle bir toplantı yaptı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka ile Lokomotiv Kuban arasında oynanan final maçı dolayısıyla 'a gelen Avrupa Ligi yöneticilerinin, sarı-kırmızılı takımın sorumlularıyla bir araya geldiği bildirildi.

Toplantı öncesinde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı ile şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya'nın, Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ile 45 dakikalık bir görüşmede fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Ligi yetkililerinin, Ömer Yalçınkaya ile gerçekleştirdiği toplantıda ise yeni sezonda takım sayısını artırmaya yönelik planlarını ve ULEB Avrupa Kupası'nın gelecek sezon planlanan takvimini paylaştığı vurgulandı.

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Galatasaray, ULEB yöneticileriyle görüştü
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