Darüşşafaka destan yazdı

Darüşşafaka
, Galatasaray'ın 2016'daki zaferinden sonra EuroCup'ı bir kez daha Türkiye'ye getirdi. İlk maçta bitime 8 saniye kala Kuban 3 sayı öndeyken, kenardan çıkarılan topu Sant-Ross'un kapması ve sezonun sihirli adamı Wilbekin'in mücadeleyi uzatmaya götüren üçlüğüyle finalin kaderi çizilmişti.
Rusya'da uzatmada ilk raundu kazanan Daçka, dün nakavt için hazırdı. Temsilcimiz, Kartal'ın son saniye basketiyle soyunma odasına 39-33 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte savunmada vidaları iyice sıkan Davit Blatt
'ın öğrencileri, 55-45'lik skorla kupaya sadece 10 dakika uzaklıktaydı. Kuban, bitime 2.19 kala farkı 4'e (58-54) indirip umutlandı ama sihirli adam bir kez daha sahneye çıktı. Wilbekin el üstünden soktuğu üçlükle 'Kupa burada kalacak' dedi ve öyle de oldu.
67-59'luk skorla EuroCup'ta mutlu sona ulaşan yeşil-siyahlılar, gelecek sezon için Fenerbahçe ve Anadolu Efes
'ten sonra THY Avrupa Ligi
için rezervasyonunu da yaptırdı. DARÜŞŞAFAKA-KUBAN: 67-59 SALON:
Volkswagen Arena 1.PERİYOT:
21-17 2.PERİYOT:
(18-16) 39-33 3.PERİYOT:
16-12 (55-45) 4.PERİYOT:
12-14 DARÜŞŞAFAKA:
Wilbekin 28, Sant-Ross 8, Okben, Johnson 8, Eric 2, Furkan 3, Muhammed 3, Kidd 2, Cummings 10, Kartal 3, Doğuş LOKOMOTiV KUBAN:
Ragland 18, Kulagin 8, Collins 8, Antipov 2, Elegar 2, Lacey 6, Khvostov, Qvale 12, Ivlev, Babb 3, Ilnitskiy, Baburin HAKEMLER:
Miguel Perez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa) ?WİLBEKİN ÇİFTE MVP
Bu sezon EuroCup'ta birçok muhteşem performansa imza atan ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Wilbekin, final serisine de damga vurdu. İlk maçta 24 sayı kaydeden ABD'li yıldız dün de 28 sayı atarken, maçtan sonra final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi. ?BLATT: MUTLU VE GURURLUYUM
Ivkovic'ten sonra hem Euroleague hem de EuroCup'ta şampiyonluk yaşayan ikinci başantrenör olan Davit Blatt maç sonu çok mutluydu. ABD'li koç, "Darüşşafaka organizasyonu için çok mutlu ve gururluyum. Çok şampiyon takımda bulundum ancak bu içlerinde en özellerindendi. Birlikte tarih yazdık. Bu organizasyonun yaşadığı en büyük başarıyı yakaladık. Çok mutluyum" dedi. ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler, Darüşşafaka'yı tarihi başarısı için tebrik etti. Hakan Eren