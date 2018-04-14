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destan yazdı

Kuban’ı, finalin ikinci maçında da deviren , EuroCup’ta şampiyon oldu. Yeşil-siyahlılar, Rusya'da finalin ilk maçındaki inanılmaz geri dönüşün ardından dün de Wilbekin'in önderliğinde tarih yazdı. Darüşşafaka seneye THY 'nde oynama hakkı da kazandı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Darüşşafaka destan yazdı
, Galatasaray'ın 2016'daki zaferinden sonra EuroCup'ı bir kez daha Türkiye'ye getirdi. İlk maçta bitime 8 saniye kala Kuban 3 sayı öndeyken, kenardan çıkarılan topu Sant-Ross'un kapması ve sezonun sihirli adamı Wilbekin'in mücadeleyi uzatmaya götüren üçlüğüyle finalin kaderi çizilmişti. Rusya'da uzatmada ilk raundu kazanan Daçka, dün nakavt için hazırdı. Temsilcimiz, Kartal'ın son saniye basketiyle soyunma odasına 39-33 önde girdi. Üçüncü çeyrekte savunmada vidaları iyice sıkan 'ın öğrencileri, 55-45'lik skorla kupaya sadece 10 dakika uzaklıktaydı. Kuban, bitime 2.19 kala farkı 4'e (58-54) indirip umutlandı ama sihirli adam bir kez daha sahneye çıktı. Wilbekin el üstünden soktuğu üçlükle 'Kupa burada kalacak' dedi ve öyle de oldu. 67-59'luk skorla EuroCup'ta mutlu sona ulaşan yeşil-siyahlılar, gelecek sezon için Fenerbahçe ve 'ten sonra THY için rezervasyonunu da yaptırdı.

DARÜŞŞAFAKA-KUBAN: 67-59
SALON: Volkswagen Arena
1.PERİYOT: 21-17 2.PERİYOT: (18-16) 39-33
3.PERİYOT: 16-12 (55-45) 4.PERİYOT: 12-14
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Sant-Ross 8, Okben, Johnson 8, Eric 2, Furkan 3, Muhammed 3, Kidd 2, Cummings 10, Kartal 3, Doğuş
LOKOMOTiV KUBAN: Ragland 18, Kulagin 8, Collins 8, Antipov 2, Elegar 2, Lacey 6, Khvostov, Qvale 12, Ivlev, Babb 3, Ilnitskiy, Baburin
HAKEMLER: Miguel Perez (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

?WİLBEKİN ÇİFTE MVP
Bu sezon EuroCup'ta birçok muhteşem performansa imza atan ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Wilbekin, final serisine de damga vurdu. İlk maçta 24 sayı kaydeden ABD'li yıldız dün de 28 sayı atarken, maçtan sonra final serisinin de en değerli oyuncusu seçildi.

?BLATT: MUTLU VE GURURLUYUM
Ivkovic'ten sonra hem Euroleague hem de EuroCup'ta şampiyonluk yaşayan ikinci başantrenör olan Davit Blatt maç sonu çok mutluydu. ABD'li koç, "Darüşşafaka organizasyonu için çok mutlu ve gururluyum. Çok şampiyon takımda bulundum ancak bu içlerinde en özellerindendi. Birlikte tarih yazdık. Bu organizasyonun yaşadığı en büyük başarıyı yakaladık. Çok mutluyum" dedi.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı 'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler, Darüşşafaka'yı tarihi başarısı için tebrik etti.

Hakan Eren
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