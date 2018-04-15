Trabzonspor’da yabancılar gönderildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Trabzonspor'da dün Eskişehir Basket maçı öncesi yabancı oyuncular (Harris, Vasiliauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green, Heslip) ile yollar ayrıldı. Oyuncuların kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edeceklerine dikkat çekilen kulüp açıklamasında, "Bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj olarak kullanan oyuncularımızla yolları ayırdık" denildi. Bu arada Trabzonspor eksik kadroyla sahasında çıktığı maçta Eskişehir'e 86-73 mağlup oldu.

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