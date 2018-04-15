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’da yabancılar gönderildi

eksik kadroyla çıktığı maçta ’e 13 sayı farklı mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Trabzonspor’da yabancılar gönderildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren 'da dün maçı öncesi yabancı oyuncular (Harris, Vasiliauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green, Heslip) ile yollar ayrıldı. Oyuncuların kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edeceklerine dikkat çekilen kulüp açıklamasında, "Bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj olarak kullanan oyuncularımızla yolları ayırdık" denildi. Bu arada Trabzonspor eksik kadroyla sahasında çıktığı maçta 'e 86-73 mağlup oldu.

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Trabzonspor’da yabancılar gönderildi
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