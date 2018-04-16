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, Büyükçekmece'de kayıp

'nde geçtiğimiz günlerde ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan 'yı 77-75 mağlup oldu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 22:33
Darüşşafaka, Büyükçekmece'de kayıp

25'inci hafta mücadelesinde kendi sahasında 'yı 77-75 mağlup etti.

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Kerem Baki
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 25, Wright 13, Stojanovski 10, İlkan Karaman 4, Kairys 6, Burak Can Yıldızlı, Merthan Mutlu 1, Simpson 14, Robinson 4, Oğulcan Baykan
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Sant-Roos 5, Okben Ulubay, Johnson 15, Eric 8, Muhammed Baygül 2, Doğuş Özdemiroğlu 6, Kidd 6, Cummings 6, Kartal Özmızrak 5, Emircan Koşut
1'İNCİ PERİYOT: 22-12
İLK YARI: 33-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-53
5 FAUL ALAN: 38.25 İlkan Karaman (Demir İnşaat Büyükçekmece)

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüpte en uzun süre forma giyen oyuncular
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Darüşşafaka, Büyükçekmece'de kayıp
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