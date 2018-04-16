Galatasaray’a play-off darbesi

Tahıncıoğlu
Basketbol Süper Ligi'nde kalması artık mucizelere bağlı olan Muratbey Uşak
, play-off şansını zorlayan Galatasaray Odeabank
'ı 85-78 yendi. Bu sonuçla, puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak 5. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 15. yenilgisini yaşadı ve play-off yarışında önemli bir darbe aldı.
Ev sahibi Uşak'ta Calloway 20, Carmichael 18 ve Watson da 21 sayı ile oynadı. Günün diğer maçlarında Anadolu Efes
, Sakarya
BŞB'yi deplasmanda 100-74,
TOFAŞ ise evinde Pınar Karşıyaka
'yı 94-75 mağlup etti.