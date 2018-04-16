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Galatasaray’a play-off darbesi

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Galatasaray’a play-off darbesi
Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi'nde kalması artık mucizelere bağlı olan , play-off şansını zorlayan 'ı 85-78 yendi. Bu sonuçla, puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak 5. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 15. yenilgisini yaşadı ve play-off yarışında önemli bir darbe aldı. Ev sahibi Uşak'ta Calloway 20, Carmichael 18 ve Watson da 21 sayı ile oynadı. Günün diğer maçlarında , BŞB'yi deplasmanda 100-74,
TOFAŞ ise evinde 'yı 94-75 mağlup etti.
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Galatasaray’a play-off darbesi
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