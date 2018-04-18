Reyer - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında bu akşam İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Venedik'teki Taliercio Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak. Reyer - Galatasaray maçı beINSports Haber'den naklen yayımlanacak.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 90-68 mağlup etmişti. Sarı-kırmızı ekip, rövanş karşılaşmasını kazanması halinde veya 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü.

Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.

FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalden dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu turda İspanya temsilcisi Spar Citylift'i eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.

İtalyan ekibi Reyer ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra Fransa'nın Saint-Amand ve Slovakya'nın Good Angels ekiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Hatay Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan İtalyan temsilcisi, finalist oldu.

KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ KUPASI OLACAK

Galatasaray, organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

"22 SAYILIK FARKI TAMAMEN UNUTMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında bu akşam İtalyan ekibi Reyer ile oynayacakları karşılaşmada, 22 sayılık farkı unutmaları gerektiğini söyledi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maljkovic, ilk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"22 sayılık avantajımız var ama aynı avantaja yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor da sahipti. Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Reyer takımı oyuncuları, yıllardır beraber oynuyor. Takımın çekirdeği hep aynıydı. Bu tarz psikolojik bariyerleri aşabiliyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 22 sayılık farkı tamamen unutmamız gerekiyor. İlk maçtaki ciddiyeti bu maça da taşıyabilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı umuyorum. Çok iyi hazırlandık ve maçı bekliyoruz."

İlk karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı basketbolcu İrem Naz Topuz ise "Henüz bir şey bitmedi. 22 sayılık fark yokmuş gibi hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Oraya gidip, kupayı alacağız." ifadelerini kullandı.