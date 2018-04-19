Avrupa’nın kraliçeleri

Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'da oynanan finalin ilk ayağında 90-68 yendiği Reyer ile İtalya'nın Venedik kentinde karşılaştı. Dişi Aslanlar
, rövanşı 72-65 kaybetti ama 22 sayılık ilk maçın avantajı ile EuroCup'ı havaya kaldırdı. Aslan, Işıl, Dubljevic, Petronyte ve Davis'in sayılarıyla ilk çeyreği 20-16 önde geçti. Reyer, ikinci periyot başında yakaladığı 10-0'lık seriyle öne geçti: 26-20. Galatasaray, Petronyte'nin savunmada ve hücumda sergilediği etkili performansla farkı azaltsa da Ruzickova ile boyalı alandan sayılar bulan Reyer, soyunma odasına 38-34 önde gitti. Büyük çekişme ikinci devre boyunca sürerken, Davis ve Petronyte'nin skorer oyunuyla Reyer'in farkı açmasına izin vermeyen Galatasaray, sadece 7 sayı farkla yenilerek EuroCup'ı Türkiye'ye armağan etti. ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroCup Şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
'e bir tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılı kulübün başarılarının devamını diledi. ELİNE SAĞLIK KAELA DAVİS
Galatasaray'ın ABD'li oyun kurucusu Kaela Davis, geceye damgasını vurdu. Davis, 21 sayı-8 ribaunt-3 asistle zaferin en büyük mimarı oldu.
Kızlar, büyük sevinç yaşadı. İkinci sezonunu geçiren koç Marina Maljkovic, "Öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi.