Fenerbahçe hızlı başladı

Fenerbahçe
Doğuş, Euroleague'in normal sezonun ikinci yarısında yakaladığı grafiği, çeyrek final serisinin ilk maçında da sürdürdü ve Baskonia'yı 82-73 yenerek, seride 1-0 öne geçti. İlk yarıda rakibine karşı çok üstün olan Kanarya, savunma ribauntlarını riske ettiği savunmasının ödülünü aldı... Rakibe 3 kez 24 saniye ihlali yaptıran Fenerbahçe, bir o kadar da son saniye atışlarına zorladı.
Ancak hücumdaki basit 7 top kaybı, ilk yarı sonunda farkın sadece 17'de kalmasına neden oldu: 43-27. İkinci yarıda rakibin sertliği ve Ukraynalı hakem Ryzhyk'in buna prim vermesi ile Fenerbahçe fren yaptı. Ancak Sloukas'ın 10 sayı ve 11 asistlik performansı, Wanamaker'ın 16 sayısı Baskonia'nın geri dönüşüne set çekti ve Kanarya, parkeden 82-73 galip ayrılmayı başardı. YILDIRIM DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
, sarı-lacivertli basketbolculara tribünden destek verdi. Yıldırım'ın zaman zaman aşırı heyecanlanması dikkat çekti.