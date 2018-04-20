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Ciğerci parasına

Bu sezon maddi imkânsızlıklara rağmen Avrupa şampiyonu olan ’nın tüm maliyeti, yılda 2 milyon Euro’dan fazla kazanan futbolcu ’den az

MEHMET ÖZCAN Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Ciğerci parasına Avrupa Kupası
Futbolda Akhisar'a elenmenin üzüntüsünü yaşayan Galatasaray teselliyi basketbolda buldu. Bir sezonluk maliyeti (ücretler, deplasman masrafları ve altyapı) 10 milyon 186 milyon TL olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın EuroCup şampiyonluğu camiada yüzleri güldürdü. Bu sezon hiç üst üste iki ay maaş alamayan Dişi Aslanlar, mali açıdan yaşadığı zorluklara kazanarak cevap verdi. Futbol takımına paraları saçan sarı-kırmızılı kulüp 2 milyonu garanti olmak üzere primlerle yılda yaklaşık 2.3 milyon Euro kazanan 'den tüm bütçesi daha az olan 'na bu sezon isim sponsoru bile bulamadı.
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Ciğerci parasına Avrupa Kupası
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