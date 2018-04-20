Ciğerci parasına Avrupa Kupası

Futbolda Akhisar'a elenmenin üzüntüsünü yaşayan Galatasaray teselliyi basketbolda buldu. Bir sezonluk maliyeti (ücretler, deplasman masrafları ve altyapı) 10 milyon 186 milyon TL olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın EuroCup şampiyonluğu camiada yüzleri güldürdü.
Bu sezon hiç üst üste iki ay maaş alamayan Dişi Aslanlar, mali açıdan yaşadığı zorluklara Avrupa Kupası
kazanarak cevap verdi. Futbol takımına paraları saçan sarı-kırmızılı kulüp 2 milyonu garanti olmak üzere primlerle yılda yaklaşık 2.3 milyon Euro kazanan Tolga Ciğerci
'den tüm bütçesi daha az olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
'na bu sezon isim sponsoru bile bulamadı.