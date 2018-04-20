YDÜ’nün gözü en büyük kupada

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numarasının belli olacağı FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final
i, Macaristan ekibi Sopron Basket'in ev sahipliğinde bugün başlayacak. Geçen sezonun EuroCup şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi 1 numaralı kupayı da Türkiye'ye getirmek için ilk olarak bugün 21:00'de ev sahibi Sopron ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise iki Rus ekibi, geçen sezonun şampiyonu Dinamo Kursk ile Ekaterinburg karşılaşacak. G.Saray'ın 2013-2014'te kazandığı Avrupa Ligi'nde F.Bahçe 3 kez finalde kaybetti. SADECE 2 MAÇ KAYBETTİ
Zafer Kalaycıoğlu yönetimindeki Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 14'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. B Grubu'nu 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan ekibimiz çeyrek finalde Fransa'nın Bourges Basket takımını iki maçta da mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. EN ZOR MAÇIMIZ
YAKIN Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, Sopron için "Rakibimiz Final-Four'a kalarak gücünü gösterdi. Seyircileri önünde de iyi oynuyorlar. Ancak oyuncularıma güveniyorum. İlk hedefimiz Sopron maçını kazanmak. En önemli noktamız savunmamızı güçlü tutabilmek olacak. Gerekli hazırlıkları yaptık" dedi.