Aslan pes etmedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'u kovalayan Galatasaray
Odeabank, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş
Sompo Japan'ı 77-73 yenerek, puanını 37 yaptı. İlk yarıda özellikle savunmada mükemmel oynayan Galatasaray, devreyi 37-22 önde tamamladı.
İkinci devrede ise işler değişti. Beşiktaş, Josh Adams'ın üst üste 7 sayısı ile farkı tek haneli sayılara indirdi ve son periyot öncesi skoru 52-45'e getirdi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla açıldı. 35. dakika 59-53 Galatasaray lehine geçilirken, son dakikaya da 68-63 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 77-73 galip ayrıldı.
Diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka-Banvit: 85-88, Demir İnşaat Büyükçekmece- Trabzonspor: 81-76. BÖYLE OYNAMALIYIZ
Galatasaray Odeabank'ta koç Oktay Mahmuti
, "Çocuklar iyi mücadele etti. Basit hatalar yaptık, şans da lehimizde değildi ama neticede kazandık. Bu formanın hakkını verdiğiniz zaman kaybetseniz de olabilir. Yeteri kadar mücadele ederseniz sonrasında zaten galibiyetler gelir. Böyle oynadıktan sonra her maça ortak olabiliriz" dedi.