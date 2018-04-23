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Aslan pes etmedi

Play-off bileti için mücadele eden , ilk yarıda ’a nefes aldırmadı ve farkı 20’ye çıkardı. ikinci yarı farkı eritse de, Hendrix’in etkili oyunu ile son gülen yine Galatasaray oldu

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Aslan pes etmedi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'u kovalayan Odeabank, sahasında ezeli rakibi Sompo Japan'ı 77-73 yenerek, puanını 37 yaptı. İlk yarıda özellikle savunmada mükemmel oynayan Galatasaray, devreyi 37-22 önde tamamladı. İkinci devrede ise işler değişti. Beşiktaş, Josh Adams'ın üst üste 7 sayısı ile farkı tek haneli sayılara indirdi ve son periyot öncesi skoru 52-45'e getirdi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla açıldı. 35. dakika 59-53 Galatasaray lehine geçilirken, son dakikaya da 68-63 önde giren sarı-kırmızılılar, parkeden 77-73 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka-Banvit: 85-88, Demir İnşaat Büyükçekmece- Trabzonspor: 81-76.

BÖYLE OYNAMALIYIZ
Galatasaray Odeabank'ta koç , "Çocuklar iyi mücadele etti. Basit hatalar yaptık, şans da lehimizde değildi ama neticede kazandık. Bu formanın hakkını verdiğiniz zaman kaybetseniz de olabilir. Yeteri kadar mücadele ederseniz sonrasında zaten galibiyetler gelir. Böyle oynadıktan sonra her maça ortak olabiliriz" dedi.
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