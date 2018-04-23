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Cavaliers seriyi eşitledi

NBA play-off'ları ilk turunda , deplasmanda 'ı 104-100 yenerek seriyi 2-2 yaptı. Golden State Warriors'ı 103-90 mağlup eden , serideki ilk galibiyetini alarak durumu 3-1'e getirdi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 12:47
Cavaliers seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda , deplasmanda 'ı 104-100 yenerek seride durumu 2-2 yaptı.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Cavaliers, yıldız basketbolcusu LeBron James'in 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynadığı mücadelede Pacers'ı 104-100 mağlup ederek Doğu Konferansı play-off ilk turu serisine 2-2'lik eşitlik getirdi.

Cavaliers'ta Kyle Korver 18, JR Smith ve Jordan Clarkson 12'şer sayıyla mücadele etti. Milli basketbolcu ise karşılaşmada forma giymedi.

Pacers'ta Domantas Sabonis 19, Victor Oladipo ve Myles Turner 17'şer sayı attı.

SPURS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Batı Konferansı play-off ilk turunda , sahasında Golden State Warriors'ı 103-90 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e taşıdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı, 10 ribaunt, Manu Ginobili 16 sayı, 5 asist ve Rudy Gay 14 sayı, 7 ribaunt kaydetti. Böylece Ginobili, John Stockton ve Karl Malone'dan sonra bir play-off maçında 40 yaşındayken 15 ve üstü sayı ile 5 ve üzerinde asist yapan NBA tarihindeki üçüncü basketbolcu oldu.

'in 34 sayı, 13 ribauntluk performans sergilediği Warriors'ta Klay Thompson 12, Shaun Livingston 10 sayı buldu.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 104-102 (2-2)

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 103-90 (1-3)

Washington Wizards-Toronto Raptors: 106-98 (2-2)

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 100-104 (2-2)

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Cavaliers seriyi eşitledi
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