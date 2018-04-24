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Rockets ile Jazz tur kapısını araladı

play-off'ları ilk turunda 'ın 36 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede , 'u 19 sayı farkla geçerek seride 3-1 üstünlük sağladı. Konuk ettiği 'ı 17 sayı farkla yenen , seride 3-1 öne geçerek avantaj elde etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 11:55 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:00
Rockets ile Jazz tur kapısını araladı

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'ları ilk turu dördüncü maçında , deplasmanda 'u 119-100 yenerek seride 3-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off'ları ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, all-star oyuncusu 'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 119-100 mağlup etti.

Seride 3-1 öne geçerek büyük avantaj yakalayan Rockets'ta Harden 36 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blok, Chris Paul 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma, Clint Capela ise 14 sayı ve 17 ribaunt ile maçı tamamladı.

Timberwolves'ta Karl Anthnoy Towns 22 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jimmy Butler 19 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Derrick Rose ise 17 sayı üretti.

AVANTAJ JAZZ'IN

Aynı konferansın diğer ilk tur mücadelesinde , konuk ettiği 'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı.

Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da all-star 23 sayı ve 14 ribaunt, ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

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Rockets ile Jazz tur kapısını araladı
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