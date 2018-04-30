Houston Rockets - Utah Jazz maçında James Harden şov

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı final maçında Utah Jazz'ı 110-96 yenen Houston Rockets, seride 1-0 öne geçti.
NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, play-off'lara 5. sıradan giren Utah Jazz'ı ağırladı.
Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın 41 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle öne çıktığı mücadeleyi 110-96 kazanarak, seride durumu 1-0 yaptı.
Ev sahibi ekipte Chris Paul 17 sayı, 6 asist, 4 top çalma, Clint Capela 16 sayı, 12 ribaunt ve P.J. Tucker 15 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 21 sayı, 5 asist, Jae Crowder'ın 21 sayı, 5 ribaunt ve Joe Ingles'ın 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.