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Son sözü söyledi

'in son saniye basketiyle 'u 105-103 yenen seride 3-0 öne geçti. Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan , uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etti ve seride durumu 3-0'a getirdi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 11:35
Son sözü LeBron James söyledi

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'ları konferans yarı finalinde 'ı 105-103 yenen seride 3-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçında son saniye basketiyle Cavaliers'a galibiyeti getiren , 38 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte 21 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparken, Kyle Korver 18 sayıyla oynadı.

Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

CELTICS UZATMALARDA KAZANDI

Deplasmanda Philadelphia 76ers ile karşılaşan , uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 yenerek seride 3-0 öne geçti.

Mücadelede 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynayan Jayson Tatum takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Terry Rozier 18, Jaylen Brown 16 sayıyla skora katkıda bulundu.

76ers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu , 14 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid, 22 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı.

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Son sözü LeBron James söyledi
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