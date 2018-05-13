Yeşilgiresun Belediyespor küme düştü

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor, 6. dakikada Buford'un sayısıyla 8 sayı fark yakaladı: 15-7. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekip, 9. dakikada Henry'in sayısıyla (17-18) öne geçti. TOFAŞ, bu periyodu 20-19 önde kapadı.
İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, ilk yarıyı da 37-31 önde tamamladı.
Üçüncü çeyreğin 23. dakikasında konuk ekip, Morgan'ın sayısıyla farkı çift hanelere çıkardı: 36-47. Üstünlüğünü sürdüren TOFAŞ, bu periyodu 58-42 önde bitirdi.
Karşılaşmanın son çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor, 39. dakikada farkı 2'ye kadar indirdi: 68-70. Rakibine öne geçme şansı tanımayan TOFAŞ, karşılaşmadan 75-70 galip ayrıldı.
Yeşilgiresun Belediyespor bu sonuçla lige veda etti.
Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Kerem Baki
Yeşilgiresun Belediyespor: James 8, Boynton 22, Buford 13, Leon Harun Apaydın, Enes Berkay Taşkıran 2, Dusan Cantekin 9, Williams 11, Jefferson 5
TOFAŞ: Morgan 13, Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 11, Crocker 15, Henry 15, Owens 6, Kadji 15
1. Periyot: 19-20
Devre: 31-37
3. Periyot: 42-58
5 faulle çıkan: 39.00 Morgan (TOFAŞ)