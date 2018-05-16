Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe'yi 68-61 yenerek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya tempolu bir oyunla giren Yakın Doğu Üniversitesi, 4. dakikayı 11-4 önde bitirdi. Boyalı alanda Holingsvorth ile etkili olan bordo-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı hücumlarla başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Olcay Çakır Turgut'un basketleriyle 12. dakika farkı 12 sayıya (27-15) çıkardı. Periyodun ikinci bölümünde toparlanan Fenerbahçe, dış atışlarda Dabovic ve Plum'la sayılar bularak farkı kapatsa da bordo-beyazlılar, soyunma odasına 33-32 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı hücumlardan sayılar üreterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında 27. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 52-39. Bordo-beyazlılar, hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan sarı-lacivertliler önünde final periyoduna 54-45 üstün gitti.

Dördüncü periyotta farkı koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında 36. dakikaya 64-55 önde girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren bordo-beyazlılar, maçı 68-61 kazandı.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede, serinin üçüncü maçı, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Caferağa

Hakemler: Ali Serkan Emlek, İbrahim Altıntaş, Musa Kazım Çetin

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 15, McBride 9, Bahar Çağlar 4, Lavender 8, Holingsvorth 14, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 10, Gruda 8

Fenerbahçe: Plum 13, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Tuğçe Canıtez 7, Verameyenka 9, Vaughn 8, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Dabovic 5, Pelin Derya Bilgiç 5

1. Periyot: 23-15

Devre: 33-32

3. Periyot: 54-45