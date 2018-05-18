TBF'den Fenerbahçe Doğuş'a tebrik

Federasyonun internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "THY Avrupa Ligi yarı finalinde Litvanya'nın Zalgiris takımını geçerek bu kupada üst üste üçüncü kez final oynama başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, şampiyonluk yolunda oynanacak final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya platformu Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Finale kalarak büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçe Doğuş'u tebrik eder, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.