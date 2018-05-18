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'den 'a tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (), 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda finale yükselen 'u tebrik etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 22:43
TBF'den Fenerbahçe Doğuş'a tebrik

Federasyonun internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, " yarı finalinde Litvanya'nın Zalgiris takımını geçerek bu kupada üst üste üçüncü kez final oynama başarısı gösteren temsilcimiz 'un teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, şampiyonluk yolunda oynanacak final mücadelesinde başarılar dileriz." denildi.

Başkanı da sosyal medya platformu Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "Finale kalarak büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçe Doğuş'u tebrik eder, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde finalde
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TBF'den Fenerbahçe Doğuş'a tebrik
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