THY Avrupa Ligi Dörtlü Final turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 76-67 mağlup ederek kupada üst üste 3. kez finale yükselmeyi başardı. Sarı lacivertli ekipte 12'si son periyotta olmak üzere 19 sayı atan Ali Muhammed karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Ona en büyük destek 16 sayı ve 3 blokla oynayan Luigi Datome oldu. Litvanya ekibinde ise 16 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan Kevin Pangos'un çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

Sarı lacivertli ekip bu sonuçla, üst üste 4. kez katıldığı Dörtlü Final organizasyonunda üst üste 3. kez finale yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 76 - 67 ZALGIRIS KAUNAS (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Doğuş 19 - 13 Zalgiris Kaunas (1. periyot sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 39 - 33 Zalgiris Kaunas (İlk yarı sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 54 - 50 Zalgiris Kaunas (3. periyot sonucu)

ZELJKO OBRADOVIC 12. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Doğuş'un Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic kariyerinde 17. kez boy gösterdiği Dörtlü Finalde 12. kez finale kalmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nde; 17 ile kulüp bazında Final Four'da en çok yer alan takım olan CSKA Moskova ile eşit sayıda Final Four organizasyonunda yer alan Obradovic, bir şampiyonluk daha alması halinde bu kupayı 9 kezle en çok kazanan Real Madrid'i tek başına geçmiş olacak.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Sreten Radovic xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker xx 9, Guduric x, Kalinic xx 2, Vesely xx 8, Ahmet Düverioğlu xx 4, Sloukas xxx 14, Ali Muhammed xxx 19, Melli x 4, Thompson x, Datome xxx 16, Nunnally x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Zalgiris: Pangos xxx 16, Toupane xx 6, Ulanovas xx 7, Jankunas xx 4, Davies xxx 12, Kavaliauskas xx 5, Udrih x 2, Milaknis x, Micic x 5, White xx 10

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN FINAL FOUR YOLU

Normal sezonda oynadığı 30 karşılaşmanın 21'ini kazanarak play-off'a 2. sıradan giren Fenerbahçe Doğuş; Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh gibi iki önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen geçtiğimiz sezondan 2 fazla normal sezon galibiyeti aldı. Play-off'ta İspanya'nın Baskonia ekibini 3-1 eleyerek Final Four'a kalan sarı lacivertliler, Obradovic yönetiminde ilk kez bir play-off maçı kaybetti.

Fenerbahçe'nin Çek oyuncusu Jan Vesely, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 32 karşılaşmada 12.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynayarak sezon En İyi Beşi'ne seçildi.

ZALGIRIS KAUNAS 19 YIL SONRA...

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nin en büyük sürprizini yapan Zalgiris Kaunas, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayarak play-off'ta Olympiakos'un rakibi oldu. Geçtiğimiz sezonun finalisti olan Yunan ekibini 3-1'le geçen Litvanya temsilcisi Final Four'da Fenerbahçe Doğuş'un rakibi olmayı başardı.

LİTVANYA EKİBİNDE İKİ OYUNCU EN İYİ İKİNCİ BEŞ'TE

THY Avrupa Ligi'nde son olarak 1998-99 sezonunda Final Four'a kalan ve o sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Kaunas'ta; 34 maçta yakaladığı 12.7 sayı ve 6.0 asist ortalamalarıyla her iki kategoride takımını sırtlayan Kanadalı oyuncu Kevin Pangos ve 11.4 sayı, 4.9 ribaund ortalamaları yakalayan Paulius Jankunas sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçilmeyi başardılar.