Real Madrid, THY Avrupa Ligi Final Four karşılaşmasında Real Madrid, CSKA Moskova'yı 92-83 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.

CSKA MOSKOVA 83 - 92 REAL MADRID (MAÇ SONUCU)

CSKA Moskova 30 - 20 Real Madrid (İlk periyot sonucu)

CSKA Moskova 46 - 47 Real Madrid (İlk yarı sonucu)

CSKA Moskova 56 - 63 Real Madrid (Üçüncü periyot sonucu)

İspanyol ekipte 16 sayı, 7 ribaundla oynayan Luka Doncic ve 16 sayı, 5 asist yapan Sergio Llull galibiyetin mimarları oldular. Bu ikiliye en büyük destek 12'şer sayıyla Gustavo Ayon ve Trey Thompkins'ten geldi.

CSKA Moskova'da ise 20 sayıyla oynayan Nando De Colo'nun çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Fransız yıldızı 16'şar sayıyla Will Clyburn ve Kyle Hines takip etti.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya)

CSKA Moskova: Cory Higgins 15, Sergio Rodriguez 5, Nikita Kurbanov 7, Semen Antonov, Othello Hunter 4, Nando De Colo 20, Victor Rudd, Vitaly Fridzon, Andrey Vorontsevich, Will Clyburn 16, Viktor Khryapa, Kyle Hines 16

Real Madrid: Facundo Campazzo, Luka Doncic 16, Jeffery Taylor 3, Felipe Reyes 5, Gustavo Ayon 12, Fabien Causeur 6, Anthony Randolph 2, Rudy Fernandez 6, Jaycee Carroll 9, Walter Tavares 5, Sergio Llull 16, Trey Thompkins 12

Beş faulle oyundan çıkan: 34.35 Nikita Kurbanov (CSKA Moskova), 34.35 Walter Tavares (Real Madrid)

CSKA MOSKOVA'NIN FINAL FOUR'DA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Kulüp tarihinde 17. kez Final Four'da yer alan ve bu alanda THY Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı olan CSKA Moskova geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha finale görmedi. Kulüp tarihinde 7 kez THY Avrupa Ligi'ni kazanan CSKA Moskova, Final Four'dan bir kez daha istediğini alamadan dönmüş oldu.

REAL MADRID REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Kulüp tarihinde Avrupa'nın bir numaralı kupasını 9 kez kazanan ve bu alanda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid 20 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Doğuş karşısında oynayacakları final karşılaşmasıyla kulüp tarihinin 10. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu kovalayacak. İspanyol ekip bu kupayı son olarak 2014-15 sezonunda, finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kazanmıştı.