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Potada en büyük kupa sahibini buluyor

THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, ile İspanyol temsilcisi arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 15:56
Potada en büyük kupa sahibini buluyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, ile İspanyol temsilcisi arasında oynanacak final karşılaşmayla belli olacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'in ilk maçlarının sonunda Fenerbahçe Doğuş ve Real Madrid finalist olmayı başardı.

'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Dörtlü Final'in ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 yenen sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 92-83'le geçen Real Madrid'le şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris ise sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.

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Potada en büyük kupa sahibini buluyor
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