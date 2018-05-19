Zeljko Obradovic: Gerçekten mükemmel bir takımız

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıktıkları maçla ilgili, "Takım olarak finalde olmayı hak ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir takımız." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Zalgiris maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karakterlerini çok iyi bildiğimiz bir takıma karşı oynadık. Koçları sayesinde önemli bir karakter ortaya koyuyorlar. Fark ne kadar 10-12 sayıya çıksa da hep geri dönme hamlesi yaptılar. Biz bunu bekliyorduk. Takım olarak finalde olmayı hak ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir takımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Üst üste 3. kez finaldeyiz. Takım kimyası da çok önemli. Muhteşem bir takım kimyası oluşturduk. Türkiye'den gelen tüm basketbolseverlere ve Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Onlar elde ettiğimiz başarıların en önemli parçası. Bizi destekleyen Sırpları da gördüm. Zalgiris'i çok iyi çalıştık. Jasikevicius mola aldığında nasıl 3 sayı çizeceğini de biliyordum. Bu imkanı fazla vermedik."

"GÖZLERİNDEKİ O IŞIĞI GÖREBİLİYORDUM"

Maçın yıldızı Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed'i de öven Obradovic, "Ali Muhammed'in performansı bazıları için sürpriz olmuştur. Fazla süre almıyordu. Antrenmanlarda gözlerinin içindeki o ışığı görebiliyorum. 12 dakikadan az süre aldı ve 19 sayı attı. Herkes onun gibi karaktere sahip değil. Olağanüstü bir maç çıkardı. Diğer oyuncularım da öyle. Finale çıkmamızda her birinin katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

"THOMPSON 1 DAKİKA BİLE OYNASA ELİNDEN GELENİ YAPAR"

"26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Rastladığım en düzgün karakterlerden birisi de Thompson'dur. 1 dakika bile oynasa elinden geleni yapar, benim için önemli bir oyuncudur. Sloukas ise bizim beynimiz. Galiba arka arkaya 5. finali. Takımın yıldızı ben değilim. Benim oyuncularım sahada. Onlar asıl çalışanlar. Her şey oyuncularım sayesinde."