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- maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, Doğuş ile İspanyol temsilcisi arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Peki Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 20.5.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 17:52
Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçlarının sonunda Fenerbahçe Doğuş ve Real Madrid finalist olmayı başardı.

Stark Arena'da bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak Fenerbahçe - Real Madrid maçı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dörtlü Final'in ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 yenen sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 92-83'le geçen 'le şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Son şampiyon Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris ise sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.

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