Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'in ilk maçlarının sonunda Fenerbahçe Doğuş ve Real Madrid finalist olmayı başardı.

Stark Arena'da bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak Fenerbahçe - Real Madrid maçı beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Dörtlü Final'in ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 yenen sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova'yı 92-83'le geçen Real Madrid'le şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris ise sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.