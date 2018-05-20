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şampiyonluk maçına çıkıyor!

ile , play-off final serisinin 4. maçında yarın karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertli takım, rakibini yendiği takdirde 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 16:02
Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkıyor!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ile , serinin 4. maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki mücadele, saat 18.00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe, play-off final serisinin ilk maçını deplasmanda 83-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Evindeki ikinci karşılaşmada rakibine 68-61 üstünlük kuran Yakın Doğu Üniversitesi, seriye 1-1'lik eşitliği getirdi. Fenerbahçe, serinin üçüncü mücadelesinde taraftarı önünde rakibini 81-68 mağlup ederek 2-1'lik üstünlük yakaladı.

Sarı-lacivertli takım, serinin 4. karşılaşmasını da kazandığı takdirde 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyeti halinde şampiyon takım, 24 Mayıs Perşembe günü oynanacak serinin 5. ve son maçında belli olacak.

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Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkıyor!
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