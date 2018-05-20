Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkıyor!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi, serinin 4. maçında yarın karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki mücadele, saat 18.00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe, play-off final serisinin ilk maçını deplasmanda 83-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Evindeki ikinci karşılaşmada rakibine 68-61 üstünlük kuran Yakın Doğu Üniversitesi, seriye 1-1'lik eşitliği getirdi. Fenerbahçe, serinin üçüncü mücadelesinde taraftarı önünde rakibini 81-68 mağlup ederek 2-1'lik üstünlük yakaladı.
Sarı-lacivertli takım, serinin 4. karşılaşmasını da kazandığı takdirde 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyeti halinde şampiyon takım, 24 Mayıs Perşembe günü oynanacak serinin 5. ve son maçında belli olacak.