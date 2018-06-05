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2018 draftında 4 Türk oyuncu

Bandırma Kırmızı'dan , , Anadolu Efes'ten ve TOFAŞ'tan drafta katılacak Türk basketbolcular olacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 15:47
2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Amerikan Basketbol Ligi'nin () 2018 draftına Türkiye'den 4 oyuncu katılacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 2018 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 181'i kolejden, 55'i ise uluslararası takımlardan olmak üzere 236 oyuncunun ismi belirlendi.

Bandırma Kırmızı'dan Berke Atar, Erxhan Osmani, Anadolu Efes'ten Muhaymin Mustafa ve TOFAŞ'tan Berkan Durmaz drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

Bu sene 22 Haziran'da gerçekleştirilecek NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Phoenix Suns yapacak.

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2018 NBA draftında 4 Türk oyuncu
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