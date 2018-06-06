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'a 50 bin TL ceza

Fenerbahçe Doğuş ile arasında oynanan play-off final serisi ilk maçında oyundan ihraç edilen TOFAŞlı basketbolcu , 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 18:46
Raymar Morgan'a 50 bin TL ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Morgan'ın rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınması üzerine 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği açıklandı.

Morgan, Fenerbahçe ile arasında yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ikinci maçında forma giyebilecek.
TBF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "TOFAŞ Spor Kulübü basketbolcusu Jeffrey 'ın, 05.06.2018 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ Play-Off Final müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2'nci ve 33/4'üncü maddeleri gereğince 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Raymar Morgan'a 50 bin TL ceza
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