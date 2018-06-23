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'den Teodosic bombası!

, Los Angeles Clippers'tan ayrılması gündemde olan 'i transfer gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 10:21
Fenerbahçe'den Teodosic bombası!
Sırbistan'ın önde gelen haber siteleri Novosti ve Mondo'da yer alan haberlere göre; Fenerbahçe Doğuş, Milos Teodosic'teki gelişmeleri yakından takip ediyor.

LA Clippers'tan ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu için koç Zeljko Obradovic, gelişmelere göre hareket edecek.

Teodosic, draft öncesi RTS'ye yaptığı açıklamada, "Clippers drafttan sonra bir karar verecek. Ben de durumumun bir an önce netleşmesini bekliyorum" demişti. Eğer Clippers, Teodosic'i serbest bırakırsa kontratının garanti olan 2.1 milyon dolarlık kısmını ödeyecek.

Ardından Teodosic'in Avrupa'ya dönmeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Bu durumda Doğuş'un devreye girmesi beklenecek. Sarı Lacivertliler daha önce de Teodosic ile ilgilenmiş ancak yıldız oyuncu CSKA ile kontratını uzatmıştı. (Basket Dergisi)
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Fenerbahçe'den Teodosic bombası!
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