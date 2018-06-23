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: Mağlubiyetin bir motivasyonu olacaktır

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Milli Takıma kadar yükselen , A Milli Takımın Ukrayna ve İsveç ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:28
Sertaç Şanlı: Mağlubiyetin bir motivasyonu olacaktır

Grup karşılaşmalarında daha önce alınan mağlubiyetlerin kendilerine bir motivasyon sağlayacağını belirten , "Tabii ki mağlubiyetin bir motivasyonu olacaktır. Orada mağlup olduk çünkü çok kötü bir maç oynadık. Bununda bir etkisi var ancak bu bir bahane değil. Orada kazanmamız gerekiyordu ama bunu Ankara'da telafi edeceğiz. Kadromuz sezon içerisindekinden daha güçlü ve birbirimize daha da alıştık. İnşallah orada bu iki maçı kazanıp sezon içerisindeki İsveç ve Letonya mağlubiyetlerini telafi ederiz" ifadelerini kullandı.

"GENÇ BİR KADRO GİBİ GÖZÜKÜYOR AMA HEPSİ TECRÜBELİ İSİMLER"

Milli takım kadrosunun genç ama tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Sertaç Şanlı, "Bu yeni bir yapılanma gibi gözüküyor ama bu bir süredir zaten beraber oynuyoruz. Bu Avrupa Şampiyonası'nda başladı. Furkan, Cedi ve diğer arkadaşlarımızla birlikte genç bir kadro gibi gözüküyor ama hepsi tecrübeli, ligde basketbol oynayan isimler. Sezon içinde de kamplardan, maçlardan dolayı alışma sürecini atlatıyoruz. İleriye dönük daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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Sertaç Şanlı: Mağlubiyetin bir motivasyonu olacaktır
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