Darüşşafaka'dan David Blatt'a teşekkürlü veda

Darüşşafaka?'nın internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "Göreve geldiği günden itibaren Darüşşafaka ailesini ve bütün kamuoyunu hem saha içindeki başarıları hem de saha dışındaki insani özellikleri ile kendisine hayran bırakan Blatt, Daçka ailesi için bir antrenörden çok daha fazlası olduğunu göstermişti. Kendisine görev almış olduğu iki yılda elde ettiği tarihi başarılardan ve bütün camialara örnek olması gereken karakter yapısından dolayı sonsuz teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BLATT: OLAĞANÜSTÜ DÖNEM İÇİN DAÇKA'YA TEŞEKKÜRLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Blatt ise "Darüşşafaka ve Doğuş ailelerindeki güzel insanlara gelecekteki hayatlarında şans ve başarılar diliyorum. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan bile daha anlamlı olan şeyler, buradaki arkadaşlıkları geliştirmek ve deneyimleri paylaşmaktı. Burada tanışmış olduğum herkes için en iyisini dilerken onların işlerine karşı adanmışlık ve bağlılıklarını da takdir etmeden geçemiyorum. Bu olağanüstü dönem için Darüşşafaka'ya gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.