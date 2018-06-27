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’te Stimac takımdan ayrıldı

, Sırp basketbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 11:48
Anadolu Efes’te Stimac takımdan ayrıldı

Anadolu Efes'te yeni sezon hazırlıkları transferler ve ayrılıklarla devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekibe sezon başında katılan Sırp basketbolcu Vladimir Stimac ile yolların ayrıldığı açıklandı. resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'a bugüne kadar takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki pivot, Anadolu Efes'te 51 karşılaşmada görev alarak takımına katkı sağladı.

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Anadolu Efes’te Stimac takımdan ayrıldı
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