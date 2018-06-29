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Devler’den ’ya fark

A , 2019 Elemeleri B Grubu’ ndaki beşinci maçında 3. galibiyetini alarak ikinci turu garantiledi

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Devler’den Ukrayna’ya fark
A , 2019 FIBA Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında 'yı Ankara'da 80-66 yendi. Mücadeleye durgun başlayan ay-yıldızlılar ilk çeyreği 28-15 geride kapattı. İkinci 10 dakika farklı görüntüye bürünürken, Cedi Osman ile basketler bulan milliler, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı'nın da katkısıyla devreyi 51-40 önde kapattı. Son periyoda da 12 Dev Adam 61-51 üstün girerken, Metin Türen'in sayılarıyla 36. dakikada farkı 22'ye çıkardı: 76-54. Ay-yıldızlılar, 80-66'lık skorla pazar günkü İsveç maçı öncesinde ikinci tura kalmayı garantiledi. Cedi 20 sayıyla oynarken, ilk kez milli formayı giyen Wilbekin 13 sayı üretti.

BAKAN BAK'TAN DESTEK
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ile birlikte izledi.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca "İkinci çeyrekten sonra oynadığımız iyi oyunla Ukrayna'ya karşı önemli bir galibiyet aldık" dedi.
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Devler’den Ukrayna’ya fark
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