Cedi Osman'dan LeBron James'e duygusal veda

NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, gectiğimiz günlerde Los Angeles Lakers ile anlaşan takım arkadaşı LeBron James'e övgü ve duygu dolu bir veda mesajı yayınladı.

Cedi'nin, bir sezon beraber oynadığı LeBron için yayınladığı veda mesajındaki ifadeleri şu şekilde:

"Bazı insanlar doğanızdaki kötü tarafları ortaya çıkarır; bazıları ise içinizdeki iyiyi katlayarak yansıtmanızı sağlar. Ama bazı özel insanlar vardır ki, onların sayısı çok azdır, sahip olduğunuzun farkında bile olmadığınız yönlerinizi parlatmanızı sağlar. Sizi geliştirir, yaşadığınızı hissettirir ve güçlü olduğunuzu hatırlatır. Kral, ilk buluşmamızdan itibaren benim için eşsiz biri oldun. Biliyorum ve inaniyorum ki seninle yolumuz özel bir nedenle kesişti. Bu özel neden, hayatım boyunca benimle olmaya devam edecek. Verdiğin tüm destek için sana kalpten teşekkür ediyorum. Seninle geçirdiğim her dakika için minnettarım. Yolun açık olsun..."