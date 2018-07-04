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Türkiye U17 Milli Takımı, Sırbistan'ı geçti ve çeyrek finale yükseldi

'nda Türkiye, Sırbistan'ı 87-68 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'de 22 sayı ve 15 ribaundla double double yapan galibiyetin mimarı olurken, Alperen'e en büyük destek 20 sayı ve 8 ribaundla 'dan geldi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 00:38
Türkiye U17 Milli Takımı, Sırbistan'ı geçti ve çeyrek finale yükseldi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Türkiye'nin, Sırbistan'ı 87-68 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte 'ün 22 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı verdiği müsabakada, 'un 20 sayı ve 8 ribaunt, Atakan Erdek'in 18 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Furkan Haltalı'nın ise 10 sayı ve 10 ribauntluk performanslar ortaya koydukları kaydedildi.

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Türkiye U17 Milli Takımı, Sırbistan'ı geçti ve çeyrek finale yükseldi
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