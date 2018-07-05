Spor Toto'dan basketbol kulüplerine 90 milyon liralık katkı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı geride kalan sezonda, erkekler ve kadınlar basketbol liglerine 90 milyon 101 bin lira destek sağladı.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarına 36 milyon 54 bin 200, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerine 24 milyon 496 bin 800, Türkiye Basketbol 1. Ligi kulüplerine 16 milyon 350 bin, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerine de 13 milyon 200 bin TL isim hakkı ödemesi gerçekleştirildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, 3 milyon 953 bin TL'lik isim hakkı geliriyle en fazla kazanan ekip olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin ardından Anadolu Efes 3 milyon 304 bin, Darüşşafaka ise 2 milyon 802 bin 500 TL'yi kasasına koydu.

Erkeklerde 1 milyon 327 bin TL isim hakkı elde eden Muratbey Uşak ise en az kazanan takım oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2 milyon 973 bin 600 TL'lik gelirle Yakın Doğu Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 2 milyon 843 bin 800 TL ile ikinci, Hatay Büyükşehir Belediyespor 2 milyon 472 bin 100 TL ile üçüncü, Galatasaray da 2 milyon 153 bin 500 TL ile 4. sırada yer buldu.

Ligden çekilen Bornova Beckerspor'un değerlendirmeye alınmadığı sıralamada Adana ASKİ, 1 milyon 91 bin 500 TL'lik geliriyle sonuncu oldu.

- "Türk sporunun her zaman yanında olacağız"

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliği ve uyum içinde çalıştıklarını belirterek, basketbola desteklerinin süreceğini ifade etti.

"Basketbol, sahip olduğu seyirci kitlesi ve popülaritesiyle ülkemizde futboldan hemen sonra gelen branş olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde yapılan ve basketbol sahalarını da bünyesinde barındıran mahalle tipi spor tesisleri sayesinde Anadolu şehirlerimizde basketbola rağbet gün geçtikçe artıyor. Bu noktada ülkemizin, uluslararası standartlara sahip Ankara Spor Salonu ya da İstanbul Sinan Erdem gibi devasa spor salonlarının yanında geniş halk kitlelerinin spora katılımını teşvik eden yerel ölçekli tesisler anlamında da ciddi mesafeler kaydettiğini söyleyebiliriz. Bu yatırımlarla birlikte liglerimizde mücadele eden takımların oyun kalitesi de gün geçtikçe artıyor."

Türkiye Basketbol Federasyonunun özverili çalışmalarından övgüyle bahseden Kasapoğlu, "Örneğin Fenerbahçe Doğuş son yıllarda THY Avrupa Ligi'ndeki mücadelesiyle ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Yine milli takımlar bazında da her sene daha iyiye doğru yol almaya devam ediyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak sadece basketbolda değil, her branşta Türk sporunun yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim." şeklinde görüşlerini açıkladı.