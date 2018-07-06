Basketbolda tarihi anlaşma, yayın gelirlerinde büyük artış

Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında 3 yıllık yayın anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kulüp yatırımları için önemli olduğunu söyleyen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş anlaşmayı imzalamaktan gururluyuz. Yurt içi ve dışı yayın anlaşmaları toplamında Tahincioğlu Süper Ligi'nde Euro bazında %60, Kadınlar Süper Ligimizde %120'lik yayın geliri artışı oluşturuyoruz" diye konuştu. Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise, "Türkiye'de her kesim tarafından erişilebilir olma vizyonuyla fiyatlarımızı aylık 1 TL'den başlatıyoruz" dedi.

ERKEK VE KADIN BASKETBOL SÜPER LİGLERİ 3 SEZON BOYUNCA TİVİBU SPOR'DA OLACAK

Üst düzey yöneticilerin imzaladığı sözleşmeyle 3 sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde tüm maçlar canlı yayınlanacak. İkisi şifresiz kanalda olacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise birinci sezonda her hafta 2, sonraki sezonlarda da her hafta 3 maç canlı olarak yayınlanacak. All-star organizasyonu şifresiz, Türkiye Kupası ise şifreli kanaldan izlenecek.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ LİGLERİ

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolun izlenirliğini ve oynanmasını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Avrupa'nın en değerlileri arasında yer alan kadın ve erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları oluşturmak bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.