FIBA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye beşinci

Milliler, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Avustralya ile 5'incilik maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Avustralya, ilk periyodu 18-17 önde geçerken, soyunma odasına da 38-35 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan milliler, final periyoduna 53-53 eşitlikle girdikleri karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.
Milli takımda Mustafa Kurtuldum 20 sayı kaydederken, Alperen Şengün 13 sayı 10 ribauntla oynadı.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvayı 5. sırada bitirdi.