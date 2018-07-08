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FIBA U17 Dünya Kupası'nda beşinci

, FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 21:57
FIBA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye beşinci

Milliler, Arjantin'in ev sahipliğinde Rosario ve Santa Fe kentlerinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda ile 5'incilik maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Avustralya, ilk periyodu 18-17 önde geçerken, soyunma odasına da 38-35 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan milliler, final periyoduna 53-53 eşitlikle girdikleri karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

Milli takımda Mustafa Kurtuldum 20 sayı kaydederken, Alperen Şengün 13 sayı 10 ribauntla oynadı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla turnuvayı 5. sırada bitirdi.

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FIBA U17 Dünya Kupası'nda Türkiye beşinci
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