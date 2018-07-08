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Furkan tarihine geçti

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Furkan NBA tarihine geçti
NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, hazırlık maçında 40 sayı atarak tarihe geçti. Philadelphia 76ers'ın Yaz Ligi'nde 'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurdu. Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başardı. C.Cavaliers'ın W.Wizards'ı 72-59 yendiği maçta da Cedi Osman, 31 dakikada 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
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Furkan NBA tarihine geçti
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