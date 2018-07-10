Darüşşafaka'dan Wilbekin için teşekkür mesajı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Darüşşafaka ailesi için yeri her zaman ayrı olacak Wilbekin'e kulübümüze olan katkılarından dolayı gönülden teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Son üç sezonda Darüşşafaka forması ile başarılı maçlar çıkardığı ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu kazanılan 2017-2018 sezonunda üst düzey performansı ile turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildiği aktarılan Wilbekin'in, yeni sezonda İsrail ekibi Macabbi Fox'da mücadele edeceği hatırlatıldı.