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, hayatını kaybetti

'da kalp krizi geçiren Türk basketbolunun duayen isimlerinden , vefat etti

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 22:37
Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti
Antalyalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan Türk basketbolunun duayenlerinden , hayatını kaybetti.

Kontrol için gittiği hastanede operasyonun ardından kalp krizi geçiren Hakyemez, yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Bypass oldu, ardından kanama devam edince kalp krizi sonucu vefat etti. Çok derin üzüntüsünü yaşıyoruz, kıymetli bir ağabeyimizdi, duayendi. Spor camiası önemli bir ismi kaybetti." diyen Yasak, Hakyemez'in Türk basketboluna önemli hizmetleri olduğunu vurguladı.

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Doğan Hakyemez, hayatını kaybetti
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