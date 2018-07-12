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SK yönetim kurulu, 'nden ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 00:00
Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Geçtiğimiz sezon 'nde normal sezonu 7. sırada tamlayarak play-off'a katılma hakkı kazanan ve play-off ilk turunda Tofaş'a 2-0'la elenen ; Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldı.

2016-17 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada bitiren ve play-off'lar neticesinde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Basket, 2017-18 sezonunda ligi 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada tamamlayarak play-off çeyrek final serisinde Tofaş'la eşleşti.

İlk turda Tofaş'a 2-0 elenen Eskişehir Basket lige bu sonuçla veda etti.

İşte Eskişehir Basket'ten yapılan açıklama:

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Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildi
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