Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamlayarak play-off'a katılma hakkı kazanan ve play-off ilk turunda Tofaş'a 2-0'la elenen Eskişehir Basket; Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çekilme kararı aldı.

2016-17 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 2. sırada bitiren ve play-off'lar neticesinde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Eskişehir Basket, 2017-18 sezonunda ligi 16 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada tamamlayarak play-off çeyrek final serisinde Tofaş'la eşleşti.

İlk turda Tofaş'a 2-0 elenen Eskişehir Basket lige bu sonuçla veda etti.

İşte Eskişehir Basket'ten yapılan açıklama: