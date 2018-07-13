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’e son görev bugün

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Doğan Hakyemez’e son görev bugün
Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez son yolculuğa bugün uğurlanacak. Antalya'da önceki gün geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden 68 yaşındaki Hakyemez'in cenazesi dün Muratpaşa'da düzenlenen törenin ardından 'a gönderildi. Bu sabah Abdi İpekçi Spor Salonu önünde düzenlenecek törenin ardından cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve Hakyemez'in naaşı Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Hakyemez için taziye mesajı yayınladı.
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Doğan Hakyemez’e son görev bugün
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