Doğan Hakyemez’e son görev bugün

Türk
basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez son yolculuğa bugün uğurlanacak. Antalya
'da önceki gün geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden 68 yaşındaki Hakyemez'in
cenazesi dün Muratpaşa'da düzenlenen törenin ardından İstanbul
'a gönderildi. Bu sabah Abdi İpekçi Spor Salonu önünde düzenlenecek törenin ardından cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak ve Hakyemez'in naaşı
Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Hakyemez için taziye mesajı yayınladı.