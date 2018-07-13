Türk Telekom Vladimir Stimac'ı transfer etti

Yeni sezonda hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroCup'ta mücadele verecek olan Türk Telekom, sezona iddialı başlamak için flaş transferlere imza atmayı sürdürüyor. Türk Telekom, pota altını Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac ile güçlendirdi.



Pivot pozisyonunda görev yapan, 2.11 boyunda ve 31 yaşındaki Stimac, profesyonel kariyerine Beovuk Belgrade takımında başladı. Kariyeri boyunca İspanya ve Almanya Ligi'nin önemli takımlarından Estudiantes ve Bayern Münih takımlarında da mücadele eden Stimac, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş Sompo Japan forması ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi ikinci beşine adını yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Stimac, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması altında EuroLeague'de 30 maçta 9,4 sayı 5,8 ribound ortalamasıyla oynadı. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 12,15 sayı 8,55 ribound ortalaması tutturan tecrübeli oyuncu Sırbistan Milli Takımı formasıyla da başarılı maçlara imza attı.

"POTA ALTINI SAVAŞÇI BİR OYUNCUYLA GÜÇLENDİRDİK"

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Transfer ettikleri oyuncuların Avrupa tecrübelerinin yanında Süper Lig'de de oynamış olmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Kutlu, transferlerin uyum sorunu olmaması için titiz bir çalışma yaptıklarını hatırlattı. Vladimir Stimac'ın Türk Telekom'a pota altında güç katacağına inandığını ifade eden Kutlu şöyle konuştu: "Stimac, Süper Lig'de ve EuroLeague'de kendini ispatlamış önemli bir isim. Düzgün karakterinin yanında, savaşçı ve mücadeleci ruhu Türk Telekom'a güç katacak. Stimac ile pota altına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Stimac'ın Türk Telekom forması altında başarılı maçlar çıkarmasını diliyorum".

Türk Telekom daha önce de skorer oyuncular Sylven Landesberg, Reggie Redding, uzun forvet pozisyonunda görev yapan Kenny Gabriel ve A Milli oyuncu Metin Türen'i kadrosuna katmıştı.