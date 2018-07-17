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, ’i kadrosuna kattı

THY Euroleague’in güçlü takımlarından ilk transferini deneyimli basketbolcu ’i kadrosuna katarak yaptı. Moskova, Hackett ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:37
CSKA Moskova, Daniel Hackett’i kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Rus ekibi , sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Bu kapsamanda Moskova, yıldız basketbolcu ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesin konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İtalya Milli Takım forması da giyen Hackett son olarak Alman temsilcisi Brose Bamberg'de oynadı.

Geçtiğimiz sezon Bamberg ile THY Euroleague'de 26 maçta 23.58 dakika süre alan yıldız basketbolcu, 9.6 sayı, 3.4 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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CSKA Moskova, Daniel Hackett’i kadrosuna kattı
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