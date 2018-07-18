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, 'a takas oldu

'de takas döneminin merakla beklenen hamlesi gerçekleşti. Buna göre geçtiğimiz haftalarda 'ten ayrılmak istediğini açıklayan , 'a takas oldu. Dört oyuncuyu kapsayan takas neticesinde San Antonio Spurs ise Raptors'ın All-Star oyuncusu 'ı kadrosuna kattı

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 19:47
Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas oldu

'de Batı Konferansı takımlarından 'te oynayan Amerikalı basketbolcu 'ın yeni takımı belli oldu. NBA'de finallerin bitiminden itibaren sonucu merakla beklenen Leonard'ın yeni takımı Doğu Konferansı ekiplerinden oldu. Toronto ile San Antonio arasında gerçekleşen takas sonucunda Kawhi Leonard ve Toronto Raptors'a geçerken, San Antonio da , ve 2019 draft hakkının sahibi oldu.

Leonard 2011 yılında 1. tur 15. sıradan tarafından draft edildi fakat o gün San Antonio'ya takas edildi. 27 yaşındaki basketbolcu, Spurs ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve finallerin MVP'si seçildi. Başarılı oyuncu aynı zamanda 2012-2013 sezonunda final oynadı.
Kawhi Leonard, San Antonio Spurs ile 2015-16 sezonunun başında 5 yıl için 90 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

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Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas oldu
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