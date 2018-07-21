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Tesadüfün böylesi

Yeni bir koç arayan Erkek Basketbol Takımı’nın menajeri üç isme TT Stadı’nda aynı gün ve saatte farklı localarda randevu verdi. Ancak üç antrenörün birbiri ile karşılaşmasına engel olamadı

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Tesadüfün böylesi

Oktay Mahmuti'nin yerine koç arayışına giren Erkek Basketbol Takımı'nda ilginç olaylar yaşandı. G.Saraylı bir kongre üyesinin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre olay şöyle gelişti: Şube menajeri , takımın başına düşünülen üç isim, Hakan Demir, Ertuğrul Erdoğan ve Yağızer Uluğ'a TT Stadı'nda randevu verir. Ancak aynı gün, aynı saat ama farklı localarda. Görüşme zamanı geldiğinde üç isim de stada gelir ve localara geçer. Bu sırada antrenörlerden biri selfie çekmek için locadan çıkınca, yandaki locadaki meslektaşı tarafından görülür. Ardından üçüncü isim de onlara katılınca ortaya ilgi çekici sahneler çıkar.

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Tesadüfün böylesi
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