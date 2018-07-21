Tesadüfün böylesi

Oktay Mahmuti'nin yerine koç arayışına giren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ilginç olaylar yaşandı. G.Saraylı bir kongre üyesinin twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre olay şöyle gelişti: Şube menajeri Ömer Yalçınkaya, takımın başına düşünülen üç isim, Hakan Demir, Ertuğrul Erdoğan ve Yağızer Uluğ'a TT Stadı'nda randevu verir. Ancak aynı gün, aynı saat ama farklı localarda. Görüşme zamanı geldiğinde üç isim de stada gelir ve localara geçer. Bu sırada antrenörlerden biri selfie çekmek için locadan çıkınca, yandaki locadaki meslektaşı tarafından görülür. Ardından üçüncü isim de onlara katılınca ortaya ilgi çekici sahneler çıkar.

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