L.A. arıza!

LeBron James'i getirerek tüm NBA'in dikkatini üzerine çeken Los Angeles Lakers, son iki haftadır yaptığı diğer transferlerle kafaları karıştırdı. Rakipken LeBron James'i sinirlendirmek için kulağına üflemesiyle ünlenen Lance Stephenson, ardından da kendisini en iyi basketbol oyuncusu sanan Rajon Rondo'yu getiren Lakers, ilginç kıyafet seçimleri ve düşük basketbol zekasıyla ünlü Javale Mcgee ile anlaşmıştı. Dün de kariyeri boyunca kendisini LeBron ile kıyaslayan Michael Beasley'i alan Batı ekibinin maçları, reality şov setlerini aratmayacağa benziyor. Lakers'ın yenilerinden McGee ise bu hamleleri bir risk olarak değil heyecan verici bir gelişme olarak niteledi. Mc- Gee, "Dostum, muhteşem olacak. Bu soyunma odasında bir sürü farklı kişilik var ama bence herkes uyum sağlayacak ve gelmiş geçmiş en keyifli takımlardan biri olacak" şeklinde konuştu.

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