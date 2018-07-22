Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > L.A. arıza!

L.A. arıza!

’ın ’in ardından kadrosuna kattığı isimler herkesi şaşırttı. Zira 4 isim de basketbollarından çok saha dışındaki gariplikleri ile ün saldılar

Giriş Tarihi: 22.7.2018
L.A. arıza!

'i getirerek tüm 'in dikkatini üzerine çeken , son iki haftadır yaptığı diğer transferlerle kafaları karıştırdı. Rakipken LeBron James'i sinirlendirmek için kulağına üflemesiyle ünlenen , ardından da kendisini en iyi basketbol oyuncusu sanan 'yu getiren Lakers, ilginç kıyafet seçimleri ve düşük basketbol zekasıyla ünlü Javale Mcgee ile anlaşmıştı. Dün de kariyeri boyunca kendisini LeBron ile kıyaslayan Michael Beasley'i alan Batı ekibinin maçları, reality şov setlerini aratmayacağa benziyor. Lakers'ın yenilerinden McGee ise bu hamleleri bir risk olarak değil heyecan verici bir gelişme olarak niteledi. Mc- Gee, "Dostum, muhteşem olacak. Bu soyunma odasında bir sürü farklı kişilik var ama bence herkes uyum sağlayacak ve gelmiş geçmiş en keyifli takımlardan biri olacak" şeklinde konuştu.

İşte dünyanın en çok kazanan basketbolcuları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
L.A. arıza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN