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, ile yollarını ayırdı

, ABD'li basketbolcu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 18:21
Fenerbahçe, James Nunnally ile yollarını ayırdı

, ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı lacivertli ekiple sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin uzatılmayacağı resmi internet sitesinden duyuruldu.

Sarı lacivertli ekibin "Teşekkürler James Nunnally" başlığıyla yayımladığı mesaj şu şekilde:

"2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan James Nunnally'nin Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.

James Nunnally'e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

İşte Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar
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Fenerbahçe, James Nunnally ile yollarını ayırdı
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